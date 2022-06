Auf dieser Reise fühlten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so manches Mal zurückversetzt in ihre eigenen Vergangenheit: Die Gruppe „Fit ab 50“ radelte zum Mühlenhof Freilichtmuseum in Münster – und zwar auf äußerst verkehrsarmen Wegen.

Eine Halbtagestour unternahm die „Fit ab 50“-Gruppe zum „Mühlenhof Freilichtmuseum am Aasee“ und erlebte dort eine Zeitreise in die Vergangenheit.

Das Mühlenhof Freilichtmuseum am Aasee in Münster war das jüngste Ziel der Gruppe „Fit ab 50“, dem Gemeinschaftsprojekt vom DRK und SC DJK Everswinkel. Unter der Leitung von Günter Hein und Marlies Harms machten sich 20 Radlerinnen und Radler auf den Weg nach Münster.

„Beide Tourleiter haben auf der Hinfahrt und auf der Rückfahrt eine Streckenführung gewählt, die überwiegend verkehrsarm war“, heißt es in einer Pressenotiz der „Fit ab 50“-Gruppe. In der „Fahrradstadt Münster“ sei das zwar nicht ganz einfach, aber machbar.

„Neuland“ in Münster entdecken.

Für viele war zum Beispiel der Sternbusch oder der Düesbergpark in Münster „Neuland“. Über Pättkes ging es dann, getreu dem Motto von Theo Breider, weiter zu dem von ihm geschaffenen Mühlenhof Freilichtmuseum am Aasee, mit seiner Bockwindmühle, die er 1959 erwarb und damit den Grundstein für die Gründung des Mühlenhof-Freilichtmuseums legte. Theo Breider ist auch Begründer der „Pättkesbewegung“ für das Radwandern im Münsterland, was auch die Gruppe „Fit ab 50“ zu schätzen weiß.

Die Führung durch das Freilichtmuseum erfolgte durch den „Kiepenkerl“ Alfons Lütke Dartmann, der es verstand, das inzwischen auf zirka 30 Exponate angewachsene Freilichtmuseum aus dem Münsterland sowie aus dem Emsland spannend zu präsentieren.

Zeitreise in die Welt der Vorfahren

Es war eine Zeitreise in die Welt der Vorfahren und die Gruppe konnte erfahren, wie die Menschen im Münster- und Emsland früher in den Bauernhäusern lebten, in den Werkstätten arbeitenden, oder die Kinder in die Dorfschule gingen. Für viele „Fit ab 50er“ war es eine Reise in die eigene Vergangenheit, zum Teil mit Erinnerungen an die eigene Kindheit oder Familiengeschichte.