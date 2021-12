Zeitsprung mitten ins Museum

Ungeduldig hatten die jungen Schauspieler schon darauf gewartet, endlich das geschnittene Ergebnis ihrer Drehtage zu sehen. Die Premiere verfolgten die jugendlichen Darsteller sowie deren Familien und Freunde im Rahmen eines digitalen Meetings über den Zoom-Raum der Volkshochschule, und auch Frank Büring von der VHS Warendorf ließ sich das Vergnügen nicht entgehen. Einmal mehr hatten der Kulturkreis in Kooperation mit der VHS Warendorf und dem Haus der Generationen einen Film-Workshop für Jugendliche zwischen neun und 15 Jahren ermöglicht. Als Regie- und Produzenten-Team fungierten in bewährter Weise Carolin Wolff und Paolo Baldassarre. „Wir haben lange überlegt und uns dazu entschlossen, es online zu machen, um die Kontaktreduzierung zu unterstützen“, begründet Wolff die Premiere ohne Präsenz.

Die Dreharbeiten hatten in zwei jeweils einwöchigen Workshops innerhalb der Herbstferien stattgefunden. 14 Teilnehmer zählte jede der beiden Besetzungslisten. Zwischen 9 und 14 Uhr hieß es täglich, „Alle auf ihre Position – Kamera läuft“. Gemäß dem zuvor erstellten Drehbuch wurde Szene für Szene des Streifens „Die Waffelernte“ eingefangen. Ganz neu und eine Besonderheit waren diesmal die Locations. So dienten das Pfarrheim, der Pfarrgarten, der Turm der St. Magnus-Kirche und sogar das Mitmach-Museum als Kulisse für die Story.

„ »Das Besondere ist dieses Mal, dass wir im Mitmach-Museum Up‘n Hoff gefilmt haben.« “ Carolin Wolff

Wer die Gegenwart verstehen möchte, ist gut beraten, auch die Vergangenheit zu kennen. Das erfahren einige Kinder hautnah in einem spannenden Abenteuer, das sie auf wahrhaftig zauberhafte Art in die Vergangenheit versetzt und ihnen Hinweise vermittelt, um Rätsel zu lösen. Elfen spielen eine Rolle in diesem Fantasy-Film. Bekanntlich sind sie unsterblich. Allerdings benötigen sie für ihr Dasein immer wieder ihr spezielles Elfen-Elixier. Das gibt‘s nicht im Supermarkt oder im Tante-Emma-Laden, sondern muss jeweils von einem besonderen Menschen zubereitet werden, in dessen Adern ebenfalls Elfenblut fließt. Und das mindestens alle 150 Jahre. Aber nun gibt es ein Problem.

Bernadette, die es letztmals herstellte, lebte im 19. Jahrhundert. Vor Ewigkeiten also. Sie hatte Elfen-Blut in ihren Adern und war eine Freundin der zarten, geflügelten Wesen. Für das Unsterblichkeits-Elixier hatte sie ein spezielles Waffelrezept entwickelt. Sie backte diese Waffeln für die Elfen, und die lebten in der Nähe der Menschen und fungierten als Wächter der Natur. Im Laufe der Zeit ging der Waffel-Brauch verloren. Irgendwann erschraken die Elfen beim Blick auf die Zeit. Sie hatten sich um viele Dinge gekümmert, nur nicht ums nächste Elixier. Nun waren die 150 Jahre schon fast verstrichen. Wie aber kommen sie an die Elfen-Waffeln?

Das Mitmach-Museum mit seinen vielen historischen Maschinen und Geräten, mit der alten Weberei und der Bauernstube dient als Kulisse für den Zeitsprung. Die Kinder konnten in historisch anmutende Gewänder schlüpfen, und das Drehen in Schwarz-Weiß in nostalgischer Super-8-Film-Optik vermittelte visuell den Zeitsprung in die längst vergangene Zeit. Als „Statisten“ und Nebendarsteller wirkten zudem auch die Webergruppe um Gerda Fögeling und Marjolein van Dijk sowie Museumsführer Eberhard Kunhenn mit.

Den fertigen Film erhalten die jungen Schauspieler nun auch per Post als DVD. Damit dürfte ein kleiner Teil des Weihnachtsprogramms schon mal feststehen.