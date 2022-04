Zuflucht in der Vitus-Gemeinde: bislang 69 Flüchtlinge aus der Ukraine eingetroffen

In der Ukraine tobt ein Angriffskrieg von unvorstellbarem Ausmaß. Millionen Menschen sind auf der Flucht, Tausende wurden getötet. Rund 332.000 ukrainische Flüchtlinge haben mittlerweile in der Bundesrepublik Schutz gefunden. Auch in der Gemeinde Everswinkel sind inzwischen Schutzsuchende aus der Ukraine untergekommen.

Ankunft in der vorübergehend neuen Heimat Everswinkel. Bis dato sind 69 Flüchtlinge aus der vom Krieg erschütterten Ukraine in der Vitus-Gemeinde eingetroffen.

Der verbrecherische, menschenverachtende russische Feldzug gegen die Ukraine sorgt seit sieben Wochen für unvorstellbares Leid. Rund elf Millionen Menschen innerhalb und außerhalb des Landes auf der Flucht, mehr als 24.000 Todesfälle, fast 1800 zerstörte Gebäude, Sachschäden von rund 565 Milliarden Dollar – Schätzungen der Nachrichten-Agentur Reuters bis gestern. Bis zum vergangenen Montag wurde laut Bundesinnenministerium die Einreise von rund 332.000 Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in die Bundesrepublik dokumentiert. Auch in der Vitus-Gemeinde haben inzwischen ukrainische Bürger Schutz vor der russischen Invasion gefunden.

69 Personen waren bis zum gestrigen Dienstag, wie Jens Linnemann, Leiter des Amtes für Ordnung, Soziales, Wahlen, Sport und Kultur, auf WN-Anfrage mitteilt. Sie reisten hauptsächlich über private Organisationen ein, „neun Personen wurden über die Zentralen Unterbringungseinrichtungen Soest und Mönchengladbach offiziell zugewiesen“. Auch hier vor Ort sind es hauptsächlich Frauen mit Kindern sowie Großmütter und Tanten. Schon das Bundesinnenministerium hatte ermittelt, dass 84 Prozent der Kriegsflüchtlinge Frauen sind, davon 58 Prozent in Begleitung von Kindern.

„ »Man geht davon aus, dass diese Flüchtlingskrise die vor sieben Jahren in den Schatten stellen wird.« “ Jens Linnemann, Amtsleiter unter anderem für den Bereich Soziales

„Bisher konnten alle in privatem Wohnraum untergebracht werden“, sagt Linnemann. Die Gemeinde hatte bislang auch noch Kapazitäten in den Übergangswohnheimen, sucht aber weiterhin Bürger, die Wohnraum zur Verfügung stellen können. Eine Prognose, wie viele Flüchtlinge Schutz in der Vitus-Gemeinde suchen werden, sei noch nicht wirklich möglich. „Man geht aber davon aus, dass diese Flüchtlingskrise die vor sieben Jahren in den Schatten stellen wird“, macht Linnemann klar. Sollte die Zahl der Flüchtlinge in kurzer Zeit stark ansteigen, kommen Notunterkünfte zum Einsatz. „Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Errichtungen einer Sammelunterkunft im HdG und in der Festhalle“, erklärt der Amtsleiter. „Im HdG wird gerade ein Raum – das ehemalige Testzentrum – für zirka zwölf Personen hergerichtet.“

Nach der Ankunft wird bei der Anmeldung im Sozialamt der Status der Corona-Schutzimpfung abgefragt und bei Bedarf Unterstützung für eine (weitere) Impfung geleistet. Die Versorgung jener Flüchtlinge, die nicht über eigene Mittel verfügen, ist über das Asylbewerberleistungsgesetz sichergestellt, um Ausgaben für Unterkunft, Essen, Kleidung und Dinge des täglichen Bedarfs zu decken. Für ukrainische Kinder sind laut Linnemann bereits erste Lösungen gefunden worden. „Es konnten in der Grundschule Everswinkel und in der Verbundschule jeweils sieben Kinder angemeldet werden. Ebenso sechs Kinder in Kitas. Die Anzahl der Plätze ist allerdings sehr begrenzt.“

Wertvolle Hilfe für die Menschen leistet erneut die Flüchtlings-Initiative (FI) Everswinkel, die nach der Corona-Pause wieder gestartet ist und sich regelmäßig trifft. „Die Hilfsbereitschaft ist groß“, freut sich Linnemann, der auch im Kontakt mit einzelnen Vereinen und der Kirchengemeinde steht, um Angebote zu entwickeln.