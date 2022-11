Zum Jubiläum very british

Es ist eine britische Stadt mit einer über 1000-jährigen Tradition am Fluss Tyne: Newcastle im Nordosten von England. Der Everswinkeler Kegelclub „Die Wilden Hengste“ blickt immerhin auf eine 25-jährige Clubgeschichte zurück. Und Newcastle hatten sich die Planer Bernd Kleideiter, Torsten Dreyer und Christian Meierhoff als adäquates Ziel ausgesucht, um den gesamten Verein zum Jubiläum zu überraschen.

Bis kurz vor Erreichen der Fähre von Amsterdam nach Newcastle sollte die Destination geheim bleiben, um die Spannung bei den Kegelbrüdern hoch zu halten. Die nächtliche Überfahrt verlief entspannt auf einer ruhigen Nordsee bei gutem Essen und einem internationalen Bingo-Abend. Jeder der Kegelfreunde war gespannt, was ihn in Newcastle wohl erwarten wird. Es sollte sehr britisch werden, so viel war laut Planung klar.

Windhund-Rennen im Newcastle Greyhound Stadium

Gleich nach dem Check-in im Hotel wurde die erste britische Traditionssportart angesteuert. Das Windhund-Rennen im Newcastle Greyhound Stadium stand für die Everswinkeler auf dem Plan. Hier konnte bei wohlschmeckendem britischen Bier von der warmen Tribüne auf die schnellsten Hunde Englands getippt werden. Die Hengste haben es sich nicht nehmen lassen das Champion-Race zu sponsern und lobten damit die erste „Wild Stallion Trophy“ aus. Für dieses Engagement gab es vom Veranstalter das obligatorische Sponsorenfoto mit dem Siegerhund und Gewinner-Prosecco.

Erlebnis Darts (stehend v.l.): Torsten Dreyer, Barthold Deiters, Christian Meierhoff, Karsten Küster (Gewinner), Profi Glen „Duzza“ Durrant, Bernd Kleideiter, Joe Goodison (Co Trainer Darts) und Mathias Stiegekötter sowie (knieend v.l.) Dirk Folker, Norman Rengers, Thomas Leivermann und Jörg Edelbrock. Foto: privat

Den Abend ließen die Kegelfreunde dann bei britischer Folk-Musik ruhig ausklingen, um für den Sonntag frühzeitig startklar zu sein. Mit dem ersten Zug ging es am frühen Morgen durch das englische Hinterland nach Middlesbrough. In der früheren Industriestadt wurden die Ausflügler am Bahnhof von „Duzza“ in Empfang genommen. Duzza, der mit bürgerlichem Namen Glen Durrant heißt, ist dreifacher Sieger der „Darts Premier League“ und war im Jahr 2020 über mehrere Wochen der beste Dartsspieler der Welt. Für die „Wilden Hengste“ hatte er den North Ormesby Workingman‘s Club reserviert, um die Jungs auf die nächste Sportkarriere nach dem Kegelsport vorzubereiten.

Training mit Darts-Profi

In Gruppentrainingseinheiten wurde am Stand, der Schulter- und Handhaltung gearbeitet. Neben der Technik ging es um die Psychologie beim Spiel und die Fokussierung auf die richtigen Felder der Dartscheibe. Selbstverständlich stand zum Ende des aufschlussreichen Trainingsnachmittags ein Ausscheidungsturnier an, das dann Karsten Küster mit einem für ihn unerwarteten Bulls Eye abschloss. Der Sieger ließ sich bei dem von ihm gewählten Ein- und Ausmarschlied „Willst du eine Banane?” feiern, und selbst „Duzza“ war so überrascht über die starke Entwicklung des Kegelbruders, dass er ihm seine Weltmeisterdarts als Preis überreichte.

Nach einer Stadtführung am darauffolgenden Tag war der Grainger Market das Ziel, um sich bei Pork Pie für die Rückfahrt zu stärken, die sich letztendlich sich im Vergleich zur Hinfahrt nicht ganz so ruhig gestalten sollte. Das Wetter war nämlich inzwischen umgeschlagenen. Das trübte aber nicht die Stimmung. Die Kegelbrüder zogen ein sehr zufriedenes Fazit der Tage in Great Britain, der erlebten britischen Traditionen, Sportarten und der äußerst freundlichen Menschen. Es soll nicht der letzte Besuch in England gewesen sein, waren sich die „Wilden Hengste“ am Ende einig.