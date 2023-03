First Responder sollen sofort ausrücken

Sollen die First Resonder bei einem Notruf automatisch alarmiert oder trifft soll der Disponent in der Leitstelle die Entscheidung treffen? Über diese Frage wird weiter gestritten.

Die Diskussion über den Einsatz von First Respondern hat den Finanzausschuss erreicht: Hans-Ulrich Menke (FWG) nutzte eine Info zu Rettungsgebühren, um den vor allem in Drensteinfurt diskutierten Einsatz der Ersthelfer zum Thema zu machen. Menke wies darauf hin, dass auch die Feuerwehr in Albersloh drei Fälle aufgelistet hat, bei denen durch das frühe Eintreffen der First Responder Leben gerettet werden konnte. Eben, weil die Ersthelfer besonders früh zur Stelle waren.