Flüchtlinge helfen bei Tafeln mit

Die VIA-Stiftung der Volksbank eG hat am Mittwochnachmittag anlässlich ihres 25-jährigen Jubiläums insgesamt 25000 Euro an zehn Tafeln im Kreis Warendorf und Gütersloh gespendet. Damit bedankte sich die Stiftung bei ihnen für die wichtige Aufgabe, die sie gerade jetzt in Zeiten von Inflation und gestiegener Energiekosten wahrnehmen.

Aus dem Kreis Warendorf wurden der Oelder Tisch, der Beelener Warenkorb, der Warenkorb Warendorf, die Ennigerloher Tafel, der Lebens-Mittel-Punkt Sassenberg, das Forum gegen Armut in Ahlen sowie der Warenkorb des Caritasverbandes Ahlen mit je 25000 Euro bedacht.

Ortsspezifische Herausforderungen für Tafeln

„Wir haben in der Presse gelesen, dass bei ihnen der Schuh drückt“, erklärte VIA-Vorstandsmitglied Stefan Hölzle, warum der VIA die diesjährige Unterstützung der Tafeln am Herzen liegt. Im Gespräch der Vertreter der einzelnen Tafeln zeigten sich dabei auch ortsspezifische Herausforderungen. Fast alle Tafeln verzeichnen mit Ausbruch des Ukraine-Krieges, der mitverantwortlich für Kostensteigerungen und einer Flüchtlingswelle aus der Ukraine ist, ein erhöhtes Kundenaufkommen. Demgegenüber steht auch der Verlust an ehrenamtlichem Personal, das gerade ältere Jahrgänge umfasst und durch die Corona-Pandemie rückläufig ist. Einige Tafeln versuchen diese Herausforderungen mit der Einbindung von Flüchtlingen, die auch Kunden sind, aufzufangen. Für diese Flüchtlinge bietet die ehrenamtliche Aufgabe den Vorteil, dass sie die deutsche Sprache schneller erlernen und später bei der Suche nach einem Arbeitsplatz durch das Vorweisen dieser Aktivität Vorteile haben. Mangelndes Personal trägt teilweise dazu bei, dass Öffnungszeiten trotz erhöhter Kundenzahl nicht ausgebaut werden können. Teilweise ist auch ein Kundenaufnahmestopp erfolgt.

Zum Teil haben die Tafeln auch mit verminderten Warenzuflüssen zu kämpfen. Diese Herausforderung versuchen einige Warenkörbe mit fertiggepackten Verkaufseinheiten anzugehen, um Ungerechtigkeiten zu vermeiden. Teilweise wird der Verkauf von sogenannten preisgünstigen „Rettertüten“, unter anderem von Aldi und Lidl, skeptisch gesehen, weil dadurch der Umfang von Warenabholungen durch die Tafeln reduziert wird. Andererseits habe die Spendenbereitschaft aus der Bevölkerung zugenommen. „Oft bringen auch Privatleute Obst vorbei“, berichtete Marianne Schöne vom Lebens-Mittel-Punkt Sassenberg von einem Beispiel.