Folgen des Ukraine-Kriegs spürbar

Im Dezember ist die Arbeitslosigkeit im Kreis Warendorf gestiegen. Mit 7528 Personen waren es 205 Personen mehr als im November. Der Blick auf die Arbeitslosenquote zeigt einen Anstieg um 0,2 Prozentpunkte. So liegt die Arbeitslosenquote aktuell bei 4,8 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl der Arbeitslosen um 755 Personen. Im Dezember 2021 waren insgesamt 6773 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Prozentpunkte. Im Dezember 2021 lag sie noch bei 4,3 Prozent.

„Während der Arbeitsmarkt in den Jahren 2020 und 2021 noch stark von den Folgen der Pandemie geprägt war, wirken sich aktuell vorrangig die Folgen des Ukraine-Kriegs aus“, erläutert Joachim Fahnemann, Leiter der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster. „Materialengpässe, Energiekrise sowie die Folgen der EU-weit verhängten umfangreichen wirtschaftlichen Sanktionen haben dazu geführt, dass Arbeitgeber zuletzt bei Neueinstellungen zurückhaltend reagierten und vorrangig bestrebt waren, bereits vorhandenes Personal im Unternehmen zu halten“, berichtet er. „Daher war in den letzten Wochen wenig Bewegung am Arbeitsmarkt zu verzeichnen“, stellt der Agenturchef fest.

Materialengpässe und Energiekrise

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr sei nach wie vor in großen Teilen auf den Zuzug von Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten und nun hier eine berufliche Perspektive suchen, zurückzuführen, erklärt Fahnemann. So waren im Dezember 1331 Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit arbeitslos gemeldet. Insgesamt waren im Kreis Warendorf im Dezember 3010 Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit arbeitslos gemeldet und damit 190 mehr als vor einem Monat. Insgesamt beträgt der Anteil der Ausländer an allen Arbeitslosen 40 Prozent. Im Vergleich mit dem Vorjahr ist die Zahl der Arbeitslosen in dieser Gruppe um 755 Personen gestiegen. Knapp 85 Prozent der arbeitslosen Menschen mit einem ausländischen Pass sind geringqualifiziert. „Damit haben sie in der Regel am Arbeitsmarkt eher weniger gute Chancen, denn die Anforderungen der Personalverantwortlichen passen häufig nicht zum Qualifikationsniveau der Betroffenen“, sagt Fahnemann. Vorrangig suchten die Arbeitgeber Mitarbeiter mit einer abgeschlossenen Berufs- oder Hochschulausbildung, führt er aus.

Ausländer-Anteil bei Arbeitslosen beträgt 40 Prozent

„Für die Unternehmen ist die Nachfrage nach qualifizierten Mitarbeitern eine der größten Herausforderungen der Zukunft“, unterstreicht der Agenturleiter. Das zeige sich auch in dem aktuellen Anstieg der Nachfrage nach neuen Arbeitskräften. Die Personalverantwortlichen von Unternehmen und Verwaltungen meldeten im Dezember 746 neue freie Stellen bei der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster und damit 142 mehr als im Vormonat. Damit sind es 147 mehr als noch vor einem Jahr. Der Bestand an insgesamt bei der Arbeitsagentur gemeldeten Stellen liegt aktuell bei 3.169. Neue Stellenangebote gab es besonders im Maschinenbau und im Handel.