Frische Luft fürs Borstentier

Das Schmuddelwetter schien am Samstag niemanden zu stören. Außer vielleicht die Schweine, die es sich augenscheinlich lieber im Stall gemütlich machten. Die zweite „Hoftour“ des WLV (Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband) führte diesmal zum Bio-Hof Schulze Nahrup. Nachdem die Aktion auf einem Rinderhaltungs- und Zuchtbetrieb in Drensteinfurt gestartet war, wollten sich Interessierte nun einen Einblick in die Schweinehaltung eines nach ökologischen Vorgaben geführten Hofes verschaffen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet