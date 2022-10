Für den Nachwuchs das Handwerk begreifbar machen

Frank Tischner geht jetzt unter die Bauchredner. Jeden Tag eine Stunde übt der Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft – zusammen mit Jonas. So wurde die Handpuppe getauft, mit der Tischner jetzt Kitas besuchen will, um gemeinsam schon die Kleinsten für das Handwerk zu begeistern.

„Handwerk liegt in der Natur des Menschen“, so heißt es in einem aktuellen Spot des Handwerks. Frank Tischner von der Kreishandwerkerschaft Steinfurt Warendorf will deshalb die natürliche Neugier der Kinder, wie Dinge funktionieren, wecken und wachhalten.

Schon des Öfteren war er in Kindergärten und Kitas im Kreis zu Gast, um Handwerk kindgerecht erlebbar und begreifbar zu machen. Auch in den kommenden Wochen will er die Handwerker von morgen besuchen.

Natürlich nicht im Anzug des Hauptgeschäftsführers, der er normalerweise ist, sondern ganz praktisch gekleidet, wie man das Handwerk eben kennt. Damit nicht nur die Kleidung stimmt, sondern die Kinder auch viel Wissenswertes rund um diesen vielfältigen Wirtschaftsbereich erfahren, bringt er diesmal seinen Kumpel Jonas mit.

Der ist der Experte und weiß, dass man mit seinen Händen eigene Welten erschaffen kann. Deshalb überlässt der große Frank dem kleinen Jonas auch das Wort und seine Stimme, denn Jonas ist im wahren Leben eine Handpuppe.

Jonas besucht mit Frank Tischner 20 Kitas

Zwanzig Kitas im Bereich der Kreishandwerkerschaft Steinfurt Warendorf wollen die beiden besuchen. Wer die beiden aus dem Handwerk als Gast begrüßen möchte, kann sich bei der Kreishandwerkerschaft bis zum 21. Oktober mit einem von Kindern gemalten Bild (oder auch mehreren) bewerben.

Aus den Bewerbungen werden dann die Kindergärten ausgelost, zu denen Frank Tischner und Jonas kommen werden. Die Bilder sollen natürlich das Thema Handwerk zum Motiv haben, aber auch weihnachtliche Stimmung vermitteln, denn eines der eingesandten Motive soll die diesjährige Weihnachtspost der Kreishandwerkerschaft schmücken.

Eine Puppe für jede mitmachende Kita

Für jede ausgeloste Kita gibt es dann beim persönlichen Besuch Jonas Bruder als neues (Puppen-)Mitglied der Kita-Gruppe.

Jonas und Frank Tischner freuen sich schon auf viele schöne Erlebnisse und Gespräche auf dem Bauteppich und warten auf Post von den Nachwuchshandwerkern in den Kitas im Kreis.

Adresse für interessierte Kitas

Bewerbungspost an: Kreishandwerkerschaft Steinfurt Warendorf, Stichwort: Jonas, Schlenkhoffs Weg 57, 59269 Beckum