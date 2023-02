Geplante Umsatzerlöse deutlich übertroffen

Raiffeisen Erneut in den Aufsichtsrat der Raiffeisen Ostmünsterland gewählt wurden Benedikt Wiefel (li), Klemens Lietmann (2.v.li,), Benedikt Bettmann (4.v.li.) und Aufsichtsratsvorsitzender Norbert Kampmann (2.v.re.). Wieder in den Vorstand gewählt wurden Rudolf Merten (3.v.re.) und Klaus Strotmann (r.). Es gratulieren Vorstandsvorsitzender Hubert Höner (3.v.li.) und Geschäftsführer Michael Loddenkötter (5.v.li).

Endlich wieder im persönlichen Austausch. Nach zwei Jahren Corona-bedingten virtuellen Generalversammlungen tagte die Raiffeisen Ostmünsterland wieder in Präsenz . „Ein ereignisreiches aber auch erfolgreiches Geschäftsjahr liegt hinter uns“, erklärte Aufsichtsratsvorsitzender Norbert Kampmann auch im Namen vom Vorstandsvorsitzenden Hubert Höner und Geschäftsführer Michael Loddenkötter in seiner Begrüßung im vollbesetzten Saal vom Hotel Kröger in Ostenfelde.

Das Führungstrio zog ein positives Fazit zum zurückliegenden Geschäftsjahr 2021/2022. Am deutlichsten drückt sich der geschäftliche Erfolg der Raiffeisen Ostmünsterland im Gesamtumsatz aus. Diese Zahl stieg im Vorjahresvergleich zum Bilanzstichtag 30. Juni 2022 um 17,5 Millionen Euro auf 79,5 Millionen Euro an, berichtete Geschäftsführer Michael Loddenkötter. „Damit konnten die geplanten Umsatzerlöse deutlich übertroffen werden“, zog Vorstandsvorsitzender Hubert Höner zufrieden Bilanz. Preisschwankungen durch Ukraine-Krieg

Preisschwankungen durch Ukraine-Krieg

Ausgelöst wurde diese Steigerung vor allem durch höhere Umsätze und erhebliche Preissteigerungen im Geschäft mit Futtermitteln sowie mit Brenn- und Treibstoffen. Aber auch beim Handel mit Getreide und Düngemittel gab es zweistellige wert- und mengenmäßige Zuwächse. Im Einzelhandel blieben die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr konstant. Insgesamt sei das letzte Geschäftsjahr von extremen Preisschwankungen geprägt, die durch den Ukraine-Krieg ausgelöst wurden. Deshalb galt für die Genossenschaft die Devise „Risikopositionen sehr klein zu halten“, verdeutlichte der Geschäftsführer. Dies sei durch vorausschauende geschäftspolitische Weichenstellungen gelungen. „Die Raiffeisen Ostmünsterland möchte ihr Ansprechpartner Nummer Eins in der Region sein“, diesen Anspruch habe man wiederum erfüllt, fasste Loddenkötter zusammen.

Eigenes Kraftwutterwerk errichtet

Wichtiger Baustein hierbei ist das eigene Kraftfutterwerk am Hauptstandort in Beelen, dass ab Frühjahr 2022 bis zum Neustart am 16. Dezember mit einem Investitionsvolumen von fünf Millionen Euro modernisiert und erweitert wurde. Hier wird vorwiegend Getreide aus regionaler Produktion kunden- und bedarfsgerecht hergestellt. Bei einem „Tag der offenen Tür“ im Rahmen der Beelener Gewerbeschau am 16. April kann die Anlage besichtigt werden.

Auch der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr war trotz des anhaltenden Strukturwandels und den Veränderungsprozessen in der Landwirtschaft mit zurückgehenden Tierzahlen, die auch die heimische Genossenschaft nicht unberührt lassen, von Optimismus geprägt. „Wir haben unsere Marktanteile steigern können“, berichtete Loddenkötter.

Optimismus trotz zurückgehender Tierzahlen

Im Prüfungsbericht wird der Raiffeisen Ostmünsterland eine geordnete Vermögens- und Finanzlage attestiert. Nach einstimmigem Beschluss der Versammlung werden die 665 Mitglieder mit einer zweiprozentigen Dividende sowie eine Warenrückvergütung in Höhe von 0,2 Prozent am Jahresüberschuss beteiligt. Zudem werden die Rücklagen gestärkt.

Ebenso einstimmig wurden nach der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat Rudolf Merten und Klaus Strotmann erneut in den Vorstand gewählt. Wieder in den Aufsichtsrat ziehen Norbert Kampmann, Benedikt Wiefel, Benedikt Bettmann und Klemens Lietmann an. Auch diese Wahlen erfolgten jeweils einstimmig.