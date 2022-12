Überfrierende Glätte hat am Montagmorgen auch im Ahlener Stadtgebiet zu Stürzen und Brüchen geführt.

Unfälle am frühen Montagmorgen

Mit Brüchen und Kopfplatzwunden führt es Patienten am frühen Montagmorgen ins Krankenhaus. Der städtische Winterdienst hat seine komplette Streuflotte im Einsatz.

Von „angespannter Lage“ spricht in einer ersten Stellungnahme die Krankenhaussprecherin. Der Einsatzleiter für den Winterdienst sieht die Gefahrenpunkte vor dem Morgengrauen vorrangig auf Rad- und Gehwegen. Überfrierende Nässe sorgte in der Nacht zum Montag auch in Ahlen für spiegelglatte Flächen. Mit Folgen.