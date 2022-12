Große Gewerbeflächen fehlen

Die Wirtschaft boomt - allen Krisen zum Trotz. Aber die Rahmenbedingungen müssen stimmen, damit der Boom anhält. Welche das sind, erläuterte IHK-Hauptgeschäftsführer Fritz Jaeckel auf Einladung der MIT in Ahlen.

Alarmierende Zahlen hatte Dr. Fritz Jaeckel genügend mitgebracht. Auf Einladung des CDU-Stadtverbandes Ahlen und des MIT-Kreisverbandes Warendorf referierte der IHK-Hauptgeschäftsführer am Mittwochabend in der Logistikhalle der in Vorhelm ansässigen Firma Herotec, dessen Chef Thomas Heuser neben Ahlens Bürgermeister Dr. Alexander Berger auch die Abgeordneten des Bundes- und des Landtags, Henning Rehbaum und Markus Höner sowie zahlreiche Kommunalpolitiker und Verbands- und Unternehmensvertreter begrüßen konnte.