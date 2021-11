Hagemeier tritt im Nordkreis an

Der parteiinterne Wettstreit ist entschieden: Daniel Hagemeier aus Oelde wird für die CDU in den Landtagswahlkampf (Nordkreis) ziehen. Der amtierende Landtagsabgeordnete setzte sich in der Wahlkreisvertreterversammlung am Montagabend mit 76 Stimmen gegen den 25-jährigen Herausforderer Johannes Austermann aus Warendorf durch, auf den 41 Stimmen entfielen. Für den 50-jährigen Hagemeier eröffnet sich so die Möglichkeit, weiter im Landtag zu arbeiten. (Bericht folgt)