Herzensprojekt am neuen Standort

Der Schmetterlingshof in Milte bietet tiergestützte Therapie an. Davon können unter anderem auch Kinder profitieren, die aus de Ukraine geflüchtet und traumatisiert sind. Aber es gibt weitere Pläne.

Christin Brockmann ist froh, dass sie endlich durchatmen kann. Der Umzug des Schmetterlingshofes, wo die gelernte Motopädin, Gesundheit- und Krankenpflegerin tiergestützte Therapie anbietet, ist vollzogen. Seit dem 1. August ist der Hof in Milte, Hörste 41 beheimatet. „Es geht endlich weiter“, freut Christin Brockmann sich und fügt an, es sei echt viel passiert. Sie hätten kreative Ideen und auch einige neue Ehrenamtliche hinzubekommen. Natürlich sei es nicht einfach, es fehlten die Gelder aus Förderungen oder Spenden, um den Betrieb in Gang zu halten. So richtig loslegen könnten sie nämlich noch nicht, muss die engagierte Initiatorin zugeben. Es seien einfach sehr viele bürokratischen Hürden wie unter anderem Nutzungsänderungen zu bewältigen. „Aber das kriegen wir auch noch hin“, ist sie sicher, die idealen Rahmenbedingungen zu schaffen.

Den neuen Standort findet Christin Brockmann super. Er ist großzügig geschnitten mit einer Riesenweide und tollem Ausblick auf die Natur. Genau das richtige für ihre Tiere, als da wären die beiden Esel Pepe und Kimala, Ziege Lisbeth, Hündin Lotti und etliche Schafe Meerschweinchen, Kaninchen und Hühner.

So bietet der Standort jetzt die Möglichkeit unter anderem Eselwanderungen mit ins Programm aufzunehmen. Es gibt eine Kooperation mit dem Jugendamt und auch können Studenten ihre Bachelor-Arbeit über den Schmetterlingshof schreiben. „Da gibt es Bedarfe“, hat Brockmann festgestellt. Auch Supervisionen seien möglich, ebenso wie Ärztetage.

Doch im Vordergrund steht die tiergestützte Therapie für Familien und Kinder. In erster Linie sind dies Kinder mit Angststörungen, Depressionen oder Autismus. Auch Menschen mit traumatischen Erlebnissen wie Geflüchtete gehören zu den Klienten. „Die Tiere sind die besten Co-Therapeuten“, weiß die Fachfrau.

Schmetterlingshof tiergestützte Therapie Leni, Annika Dammann und Ylenia freuen sich über das ´zutrauliche Huhn mit Namen "Henriette". Foto: Marion Bulla

Das 20-köpfige Team ist jedenfalls vorbereitet und hilft, wo es kann. Wie Annika Dammann. Sie studiert in Münster soziale Arbeit und unterstützt den Hof. Mistet aus, hilft beim Füttern und pflegt die Tiere. Auch die 13-jährigen Teenager Leni und Ylenia kommen regelmäßig zu, um zu helfen – ehrenamtlich. „Es ist ein schönes Gefühl, zu sehen, dass es den Tieren gut geht“, bemerkt Ylenia. Sie liebt Tiere und allein das ist für sie ein Grund zum Hof zu kommen. „Da bin ich sehr dankbar“, sagt Christin Brockmann.