HNO-Ärzte protestieren gegen Kürzungen

Im Moment müssen die Hals-Nasen-Ohren-Ärzte für kleinere Operationen Geld mitbringen. Deswegen wollen sie jetzt OPs verschieben und Druck machen – auch im Kreis Warendorf. Zuvor hatten die Krankenkassen zum Jahresbeginn die Leistungen für ambulante HNO-Operationen abermals gekürzt.

Aktuell vergeben die sieben Hals-, Nasen- und Ohrenärzten im Kreis Warendorf daher – wie viele Kollegen bundesweit auch – keine Termine mehr für ambulante Operationen von Kindern. „Die Protestaktion ist zunächst auf 14 Tage begrenzt“, sagt Dr. Thomas Mandelkow aus Ahlen. Aber sollte sich nichts ändern, könnte sie auch verlängert werden. „Es geht einfach nicht mehr", begründet er den Barrikadengang. „Vor 20 Jahren haben wir mehr Geld für diese Operationen bekommen als heute.“ Denn statt 250 Euro pro OP, wie sie noch im Jahr 2003 gezahlt wurden, gebe es jetzt nur noch 105 Euro. Gleichzeitig habe es in fast allen Bereichen deutliche Kostensteigerungen gegeben. Das Operieren sei damit endgültig zum Zuschussgeschäft geworden, betont Mandelkow.

Statt eines OP-Termins bekommen die Eltern nun in der HNO-Praxis ein Info-Blatt gereicht, auf dem die Hintergründe des Protestes noch einmal erläutert werden. Die Eltern werden außerdem gebeten, Protestbriefe an die Krankenkassen zu schreiben und die heimischen Bundestagsabgeordneten anzurufen. Ziel der Protestaktion sei, dass spätestens bei einer nächsten Verhandlungsrunde Ende März die Sätze nach oben angepasst werden. Die Krankenkassen, die Krankenhausgesellschaft und die Kassenärztliche Bundesvereinigung sitzen da am Verhandlungstisch. „Wir sind an einer schnellen einvernehmlichen Lösung interessiert“, unterstreicht Mandelkow.