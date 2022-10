Wenn Holz Geschichten erzählt

Elisabeth Peterkord ist eine vielseitige Künstlerin, die neben Skulpturen aus Holz ebenso Zeichnungen anfertigt und Gedichte. „Ich war schon als Kind kreativ“, erinnert die 67-Jährige sich.

Der Weg zur Kunst kam allerdings verhältnismäßig spät. Zunächst studierte die Mutter dreier Töchter Diplom-Pädagogik. Doch sie merkte schnell, dass sie mit den Händen arbeiten möchte und absolvierte eine Tischlerlehre, denn Holz ist von jeher ihr bevorzugtes Material. Anschließend begann die gebürtige Westkirchenerin, die vor kurzem die Galerie „Innenräume - Lebensräume“ im Obergeschoß ihres Elternhauses eröffnete, eine therapeutisch-künstlerische Ausbildung mit dem Schwerpunkten anthroposophische Menschenkunde Malen, Bildhauerei, Zertifizierung für Bildung und Teilhabe. „Das war vielfältig und genau das, was ich machen wollte“, erinnert Elisabeth Peterkord sich.

Holz muss Peterkord ansprechen

Ihre Leidenschaft gilt nach wie vor dem Holz. Mit einem glatten Stamm könne sie allerdings nichts anfangen, erklärt die Künstlerin, die lange in Bochum lebte. „Das Holz muss mich ansprechen und eine Geschichte erzählen“, erklärt sie und zeigt auf eine ehemalige Weißdornwurzel, die sie in eine Skulptur verwandelt hatte. „Die habe ich im Osterfeuer gefunden. Sie hat einfach nicht brennen wollen und so ist die Wurzel zu mir gekommen.“ Der Werktitel lautet: „Gegen das Vergessen“.

Dann erzählt Elisabeth Peterkord die dazugehörige Geschichte. Es geht um ihren Vater, der als 18-Jähriger in den Krieg habe ziehen müssen. Bei einem Angriff sei er von Erdmassen verschüttet worden. Über ihm lagen die toten Soldaten. „Dann kam ein Kamerad und hat meinen schwer verletzten Vater herausgezogen und über die Schulter durch das feindliche Gebiet getragen. Er hat ihm das Leben gerettet und vor Stalingrad bewahrt“, zeigt die 67-Jährige sich noch immer dankbar und fügt an, im Nachhinein wisse sie, was dies für einen so jungen Mann bedeute.

300 Stunden für eine zweiteilige Arbeit

Das Kunstwerk ist fein geschliffen, weich und glatt mit vielen Rundungen. Sie arbeite nicht mit der Kettensäge oder ähnlich Grobem sondern mit Raspel, Klüpfel und Feilen. Etwa 300 Stunden hat Elisabeth Peterkord für eine zweiteilige Arbeit gebraucht. Das lag auch am Material, denn das Holz des Pflaumenbaums ist besonders hart und schwer zu bearbeiten.

Ihre Skulpturen sprechen von Leidenschaft, Liebe, Abschied und Erlösung. Sie sind aus dickem Efeuholz, Platanen- oder Birkenholz. Doch nicht nur Skulpturen sind im Atelier in der ehemaligen Scheune am Holtrup zu finden.

Lyrik findet sich ebenfalls hier. Nicht selten passend zu einem ihrer Objekte geschrieben. Eines heiß „Heimweh“. „Das lesen viele der Besucher. Sie wollen allerdings nicht dabei gesehen werden“, hat Elisabeth Peterkord beobachtet. Heimweh sei ein Gefühl, das schwer zu beschreiben sei. Man müsse ihm Raum geben.

Zeichnungen und Workshops

Auch Zeichnungen gibt es in der Galerie. Einige als Reihe wie die Bilder, die am Wattenmeer der Nordsee entstanden sind. Oder „Die Fragmente einer Liebesgeschichte“. (kleines Bild oben). „Hier ist die starke Bindung der Liebe zu sehen“, erklärt Elisabeth Peterkord und lächelt.

Elisabeth Peterkord bietet in ihrem Atelier Holtrup 34 in Westkirchen Workshops, Lesungen, Schnitz- und Bildhauerkurse und wechselende Veranstaltungsreihen.