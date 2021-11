Höner kandidiert für den Südkreis

Markus Höner aus Beckum tritt als CDU-Kandidat bei der Landtagswahl im Südkreis an. Der 45-Jährige setzte sich in der Wahlkreisvertreterversammlung gegen seine Parteifreunde Ann-Sophie Pachal (Ahlen) und Matthias Harman (Ahlen) durch. Auf Höner entfielen 64 Stimmen. Für Pachal votierten 16 Delegierte, und Harmann erhielt 20 Stimmen. Höner ist CDU-Kreisvorsitzender sowie Fraktionschef und Stadtverbandsvorsitzender in Beckum. Er tritt erstmals für den Landtag an.