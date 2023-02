Im Notfall lebensgefährlich – kein automatischer Einsatz für First Responder

Sie sind als Ersthelfer im Einsatz. Und weil die First Responder nicht mehr automatisch alarmiert werden, sind sie besorgt. Nicht, weil sie mehr Einsätze wollen, sondern weil im Notfall jede Minute zählt.

Die First Responder sind bisher oftmals die ersten Helfer am Einsatzort gewesen.

Sie sind Ersthelfer: die sogenannten First-Responder-Gruppen. Und wie der Name schon sagt, sind diese Helfer meist die ersten, die im Notfall am Einsatzort eintreffen. „Nach der Alarmierung sind wir in der Regel innerhalb von fünf bis sechs Minuten vor Ort“, berichtet Christian Bruns, Löschzugführer Rinkerode.