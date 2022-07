Immer mehr Verwaltungsvorgänge sind in der E-Akte

„Digitalisierung“ – ein Wort ist in aller Munde, aber was ist das eigentlich? Beim Kreis steht sie für ganz verschiedene Prozesse und Aufgaben, wie Michael Ottmann, Leiter des Haupt- und Personalamts, und Kreisarchivar Dr. Knut Langewand erläutern.

Im Alltag spielt die elektronische Akte, das heißt komplett digital dokumentierte Verwaltungsvorgänge, die größte Rolle. Auch das Haupt- und Personalamt wird noch in diesem Jahr den Umstieg auf die E-Akte vornehmen. Dann gibt es die Personalakten nur noch im Computer. Ottmann betont: „Die Einführung der E-Akte bedeutet einen Paradigmenwechsel für die Verwaltung, dem wir uns aber gerne stellen, denn er bedeutet Arbeitserleichterung und Effizienzsteigerung.“

Hunderte Jahre alt – mit den Klicks der Neuteil archiviert

Das auch im Haupt- und Personalamt angesiedelte Kreisarchiv hat, für Außenstehende möglicherweise überraschend, auch häufig mit der Digitalisierung zu tun: „Unsere Archivalien sind zwar hunderte Jahre alt, aber die gesamte Archivverwaltung läuft schon seit längerer Zeit rein digital, egal ob Nutzerdatenbank, Findbücher oder Archivmagazin. Mit der Archivierung der E-Akte kommt dann in Zukunft ein ganz neuer Aufgabenbereich dazu“, sagt Dr. Knut Langewand. Dazu kommen noch die zahlreichen „Digitalisate“, also Scans, die von Archivalien angefertigt werden, um sie per E-Mail an Nutzer zu verschicken oder im Internet bereitzustellen.

Auch der rein elektronische Zugang zu Dienstleistungen des Archivs ist längst schon Gegenwart und keine Zukunftsmusik mehr.

Wesentliche Erleichterung

Digitale Formulare erleichtern die Zugänglichkeit durch den Wegfall von Papierformularen und ermöglichen eine barrierefreie Antragstellung. Amtsleiter Michael Ottmann betont: „Digitalisierung in ihren vielen Facetten ist ein umfangreicher Prozess, den die Kreisverwaltung als Ganzes nicht nur einfach ‚mitmacht‘, sondern als große Chance wahrnimmt und annimmt“.