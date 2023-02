Jeder zweite Mitarbeiter ein Geflüchteter

„Fachkräftemangel im Handwerk? Nein, davon spüren wir nichts“, sagt Frank Vorwerk. Schon früh hat er in seinem Stuckateur-Betrieb die Weichen gestellt, mit Erfolg. Von den 38 Mitarbeitern sind mehr als 20 Flüchtlinge, die meisten sind Kosovo-Albaner, sie arbeiten oft schon in der zweiten und dritten Generation in dem Betrieb am Hellegraben in Warendorf Personalleitern Gaby Lohde kennt die Gründe: „ Das liegt an unserem, Chef“, sagt sie mit Überzeugung und lobt das familiäre freundliche Klima des mehrfach ausgezeichneten Unternehmens.

