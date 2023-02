Mit Kälte gegen Long Covid

Sie war eine der ersten, die sich mit Corona infizierte. Und die Folgen spürt Nadine Ripke bis heute - vor allem in Form von Schmerzen in den Beinen. „Ich habe alles versucht: Besuch beim Gefäß-Chirurgen, beim Orthopäden, beim Neurologen, beim Osteopathen. Aber nichts half.“ Dann ist die Lippetalerin im Internet auf die Methode „Alpha Cooling“ aufmerksam geworden, ein Heilungsansatz, den Sven Höveler in Beckum anbietet. Es handelt sich um eine risikolose und unkomplizierte neue Kältebehandlung, die in vielen Fällen Schmerzen beseitigt oder wenigstens lindert.

