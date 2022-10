Keiner muss auf einen Platz warten

Das ist ein Erfolg: In diesem Jahr haben bereits 282 Kinder und Jugendliche das Schwimmkursangebot des Kreissportbundes Warendorf in Kooperation mit der DLRG im Bezirk Kreis Warendorf wahrgenommen. 210 von ihnen haben ihren Kurs mit einer Seepferdchenprüfung abschließen können. 72 üben weiter. 52 Kinder sind zurzeit in laufenden Kursen in Ahlen und Everswinkel. Das teilt Sabine Lillmanntöns vom Kreissportbund Warendorf mit.

Für 119 Kinder werden bis zum Ende dieses Jahres noch Plätze eingerichtet, vorausgesetzt, die Hallenbäder bleiben geöffnet.

Ohne Wartezeit

Das erste Schwimmkursangebot in Zusammenarbeit mit der DLRG fand 2020 im Ahlener Parkbad statt und wurde bis heute stetig erweitert und den pandemischen Herausforderungen angepasst. Für den Platz in einem Schwimmkurs ohne Wartezeit seien Familien mit ihren Schützlingen sehr dankbar, heißt es in der Mitteilung.

Der Präsident des Kreissportbundes Warendorf, Frank Schott, freut sich über die Kooperation mit der Stadt Ahlen und der Gemeinde Everswinkel, die die Bäder zur Verfügung stellen. Aus diesem Anlass wurde in Ahlen ein Wasserfest mit allen beteiligten Kindern gefeiert, in Everswinkel ein kleiner Abschied mit Überraschung.

Besuch vom Bürgermeister

Von dem Erfolg der Schwimmkurse ist der Bürgermeister von Everswinkel, Sebastian Seidel, überzeugt. Er besuchte kürzlich eine Gruppe, um den Kindern Mut zu machen. Sebastian Seidel und Frank Schott dankten dem Team der Gemeindewerke für die uneingeschränkte Unterstützung und dem Schwimmlehrerteam der DLRG für ihre Kompetenz und unendliche Geduld.

Schwimmen sei wichtiger denn je, heißt es weiter: Nicht nur die Bewegungslust der Erwachsenen habe während der Pandemie gelitten, auch Kinder und Jugendliche seien unbeweglicher geworden. Die Beweglichkeit von Füßen und die Koordination von Armen und Beinen seien beim Schwimmen sehr wichtig, betont Sabine Lillmanntöns vom Kreissportbund, und sollten durch ausreichend Bewegung gefördert werden.

Dazu komme: Wer vor dem Schwimmkurs schon einmal in einem Hallenbad gewesen sei, habe beim Kurs weniger Angst vor der großen Wasserfläche und löse sich leichter von seinen Eltern.

Fortführungskurse

Damit die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit zum Weiterüben haben, haben die Organisatoren der Kurse, Sabine Lillmanntöns und Christof Kelzenberg mit ihrem Team, Fortführungskurse eingerichtet.

Wer Lust bekommen hat: Anmelden kann sich jeder Schwimminteressierte über das Onlineportal des Sportbildungswerkes Warendorf: