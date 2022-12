Kindern ein neues Zuhause geben

Die Gründe, weshalb Kinder nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen können, sind vielschichtig. Psychische Erkrankungen, Drogenabhängigkeit, Vernachlässigung oder aber Missbrauch sind nur einige Hintergründe, die dazu führen können, dass Kinder in einer Pflegefamilie untergebracht werden müssen. In diesen Krisensituationen sind Kinder darauf angewiesen, dass sie sowohl kurzfristig, als auch auf lange Sicht Sicherheit und Schutz, Pflege und Versorgung in einem familiären Rahmen erfahren.

Geduld im alltäglichen Umgang

Die Aufnahme eines Kindes in eine Pflegefamilie ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Wichtige Voraussetzungen für zukünftige Pflegeeltern sind ausreichend Zeit, Verständnis für die besonderen Belastungen der Kinder und Geduld im alltäglichen Umgang, denn diese Kinder haben schwierige Zeiten erlebt. Die Entscheidung, eine Bereitschafts- oder Dauerpflegefamilie zu werden, muss daher im Vorfeld gut bedacht und vorbereitet werden. Diesen Findungs- und Entscheidungsprozess begleiten erfahrene Fachkräfte. Auch nach der Aufnahme eines Kindes werden die Pflegefamilien kontinuierlich fachlich beraten und begleitet.

Der Kinderschutzbund bietet in Kooperation mit den Jugendämtern Ahlen und Beckum, sowie der Familienbildungsstätte Ahlen von Ende Februar bis Anfang Mai 2023 für interessierte Personen und Paare einen Vorbereitungskurs, bestehend aus sechs aufeinander aufbauenden Terminen, an, der interessierte Personen zu Pflegeeltern ausbildet.

Kursus als Entscheidungsgrundlage

Vorgespräche, Schulungen sowie nachfolgende Auswertungsgespräche bieten eine Entscheidungsgrundlage für die Aufnahme eines Pflegekindes. Auch werden Interessierte mit Hintergrundinformationen zu emotionalen und psychischen Prozessen bei Pflegekindern, der rechtlichen Situation einer Pflegefamilie, sowie möglichen Problemen und Schwierigkeiten im Alltag mit dem Kind vertraut gemacht.

Ein unverbindlicher Informationsabend für interessierte Personen und Paare findet am 18.01.2023 um 19.30 h in der Familienbildungsstätte Ahlen, Klosterstraße 10 a statt – an diesem Abend wird sowohl die kurzzeitige familiäre Bereitschaftspflege sowie die Vollzeitpflege auf Dauer vorgestellt.

Weitere Vorinformationen gibt der Kinderschutzbund - Fachbereich Pflegekinderhilfe, Tel.: 02382/ 547043-32 oder schuette@kinderschutzbund-warendorf.de, oder der Kinderschutzbund – Fachbereich Familiäre Bereitschaftspflege, Tel.: 02382/ 547043-35 oder buelter@kinderschutzbund-warendorf.de