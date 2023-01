Klassiker aus der Welt von Film und Musical

Vor ausverkauftem Haus spielte das große Sinfonieorchester der Schule für Musik im Kreis Warendorf am Samstagabend in Oelde. Weitere Auftritte folgten.

Unter der musikalischen Leitung von Holger Blüder spielte das große Sinfonieorchester der Schule für Musik im Kreis Warendorf am Samstag-Abend in der Aula der Oelder Gesamtschule ihr Neujahrskonzert. Vor ausverkauftem Hause spielten die Musiker im ersten Teil Klassiker aus der Welt der Musicals, nach der Pause wurde Filmklassiker zum Besten gegeben.

Nach der Begrüßung durch die Bürgermeisterin Karin Rodeheger spielte das Ensemble unter anderem ein Medley aus „Porgy and Bess“ aber auch bekannte Stücke nach Andrew Lloyd Webber wie aus dem Phantom der Oper oder Cats zeigten die Musiker dem Oelder Publikum mit großer Hingabe. Bei „Can you feel the love tonight“ von Elton John aus dem Musical „König der Löwen“ waren wohl die meisten Zuschauer gefangen von der Spielfreude der Musiker.

Nach der Pause wurde die Filmmusik gewürdigt, neben „Es war einmal in Amerika“ von Ennio Morricone spielte das große Sinfonieorchester auch "Der Pate“ und verführte mit „Indiana Jones“ in das Königreich des Kristallschädels. Der Beifall des Publikums war nach zweijähriger Pause mehr als deutlich. Das große Sinfonieorchester der Schule für Musik im Kreis Warendorf spielte am Sonntag um 17 Uhr auch im Theater am Wall ihr zweites Neujahrskonzert im Kreisgebiet.