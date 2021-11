Kocker: „Wollen Kreis verändern“

Wachwechsel an der Spitze des SPD-Kreisverbands: Nach 20 Jahren verabschiedete sich Bernhard Daldrup am Samstag auf dem Kreisparteitag im Bürgerhaus in Telgte vom Vorsitzendenamt und übergab es an Dennis Kocker. Der 42-Jährige, der seit der Kommunalwahl die SPD-Kreistagsfraktion leitet, wurde mit 49 von 52 Stimmen zum neuen Parteichef gewählt.

Zuvor hatten die die Delegierten Bernhard Daldrup euphorisch gefeiert, der seine Begrüßung nutzte, um mit Verschwörungstheoretikern und Impfgegnern abzurechnen. „Solidarität ist die Schwester der Freiheit“, erklärte Daldrup, und an Solidarität ließen es die Impfgegner fehlen. Zugleich bekundete Daldrup seine Zufriedenheit, dass der Bundesrat das Infektionsschutzgesetz der Ampelkoalitionäre trotz der schrillen Begleitmusik durch die Union einstimmig angenommen habe.

„Wir werden uns auf Neues einstellen müssen“, meinte er hellseherisch mit Blick auf die Aufgaben in der künftigen Ampelkoalition und nannte Klimaschutz und Digitalisierung. Dann erwarte er auch von seiner Partei, dass sie zu den Entscheidungen stehe. Daldrup versicherte, die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen mit den Mitgliedern zu diskutieren.

Weil sie selbst nicht teilnehmen konnten, hatten Noch-Parteichef Norbert Walterborjans und der Gelsenkirchner Bürgermeister Frank Baranowski Videogrußbotschaften geschickt, die den Empfänger deutlich rührten.

Einen angriffslustigen neuen Kreisvorsitzenden erlebten die Delegierten in seiner Bewerbungsrede. „Ich will gemeinsam mit euch den Kreis politisch verändern“, erklärte Kocker. Der CDU und in persona Landrat Dr. Olaf Gericke warf er vor, viele Entscheidungen wie die Wiederinbetriebnahme des Impfzentrums in Ennigerloh oder Kita-Gebühren ohne den Kreistag zu machen. Thomas Trampe-Brinkmann ergänzte, dass die 2000 Termine für Boosterimpfungen bis Ende des Jahres vergeben sein. Das könne nicht sein, so der Ennigerloher.

Kritik an Alleingängen des Landrats

Bei den Wahlen zum Kreisvorstand wurden Felix Markmeier-Agnesens (44 Stimmen), Christiane Seitz-Dahlkamp (41) und Frederik Werning (48) gewählt. Schriftführer wurde Ralf Pomberg, Finanzbeauftragte Anne Claßen. Es folgten die Wahlen von 17 Beisitzerinnen und Beisitzern.

Begrüßt worden waren die Delegierten von Bürgermeister Wolfgang Pieper, der das gute Verhältnis zur SPD und persönlich zur Bernhard Daldrup thematisierte, und von dem Vorsitzenden des gastgebenden Ortsvereins, Klaus Resnischek, der sich darüber freute, dass zum ersten Mal ein Kreisparteitag in Telgte stattfinde.