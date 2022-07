Kreis investiert in künftige Erzieher

Bis zu 230 000 Erzieherinnen und Erzieher könnten laut Städtetag in den nächsten Jahren in Deutschlands Kitas fehlen. Die Corona-Krise verschärfe den grassierenden Fachkräftemangel. In Münster mussten zwei Kitas bereits schließen – melden Personal-Kollaps. Wie ist die Situation im Kreis Warendorf? Die WN sprachen mit Anke Frölich, Leiterin des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises und mit ihrer Vertreterin Susanne Darpe.

Droht im Kreis auch der Personal-Kollaps?

Anke Frölich: Das, was den Kreis ausmacht ist, dass wir eine hohe Trägervielfalt haben und als Amt im engen Austausch mit den Kita-Trägern stehen. Wir sind da unterstützend tätig, überlegen, was man alles tun kann, um dafür zu sorgen, dass der Kitabetrieb aufrechterhalten bleibt und alle Stunden zur Verfügung gestellt werden.

Was haben Sie gemacht?

Anke Frölich: Wir haben uns frühzeitig darum gekümmert, dass unterschiedliche Ausbildungsmodelle gefahren werden können. Im Hochschul- und Fachschulbereich, in den Sekundarschulen und in den Gymnasien, im Prinzip in allen Schulformen werben wir für Berufe im sozialen Bereich. Auch in Zusammenammenarbeit mit den Jobcentern. Wir vermitteln dabei, dass die angehenden Erzieher einen nachhaltig-wichtigen Bildungsauftrag leisten. Und wir setzen auf PiA.

Anke Fröhlich und Susanne Darpe, Leiterin und stellv. Leiterin des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises Warendorf setzen unter anderem auf PIA. Foto: Peter Sauer

Wer oder was ist PiA?

Anke Frölich: PiA steht für praxisintegrierte Ausbildung in den Kitas mit schulischen Anteilen. Wir haben mit unseren Berufsschulen entsprechende Berufszweige generiert, um den Ausbildungsrahmen zu schaffen und im Zusammenwirken mit den Trägern nachhaltig Ausbildungsplätze zu schaffen. Das bietet den Trägern die Möglichkeit Personal zu binden. Das gibt ihnen eine gewisse Sicherheit

Da haben sie quasi schon in die Zukunft investiert

Anke Frölich: Ja, genau!

Mit PiA in die Zukunft

Susanne Darpe: Das hat auch das Land erkannt und bezuschusst jetzt – im Gegensatz zu früher – PiA auch. Für in Ausbildung befindliche Menschen ist es auch sehr attraktiv, weil es vergütet wird.

In manchen Metropolen ist schon von Notfallbetreuung die Rede . . .

Anke Frölich: Das gibt es bei uns nicht. Die Träger der Kitas im Kreis halten – über den vorgeschriebenen Personalschlüssel hinweg – noch weiteres Personal vor. Mit Blick auf Corona sind bei uns zum Glück auch nur einzelne Erzieher aufgefallen, die vertreten werden konnten. Wir haben mit ganz viel Akribie Hygienepläne und Vorsichtsmaßnahmen ausgearbeitet. Wir haben sehr verantwortliche Kolleginnen. Die treffen sich gerne draußen, sagen auch mal ein Sommerfest ab. Vielleicht ist das auch dem ländlichen Raum geschuldet. Man kennt sich. Teilt Verantwortung. Wir haben auch viele Eltern, die gesagt haben, wir testen weiter. Damit nichts in die Kita hineingetragen wird, was wir da auch gar nicht drin haben wollen.

Vadrup und Hoetmar

Also startet zum Kindergartenjahr 2022/23 am 1. August jede Kita-Gruppe?

Anke Frölich: Wir haben eine Kitagruppe, eine Erweiterung, in Telgte/Westbevern Vadrup, die tatsächlich nicht zum 1. August öffnen kann, weil das Personal fehlt. Eine U3-Gruppe. Da kann man auch nicht irgendjemanden als Ersatz nehmen. Gerade zu Beginn der Kita-Zeit muss sehr gutes Personal vorhanden sein, das mit den Kleinen gemeinsam den wichtigen Start gestaltet.

Gibt es noch andere Probleme?

Weitere Kita-Plätze müssen geschaffen werden

Anke Frölich: Ja. In Hoetmar wird der Übergangsbau einer Kita nicht fertig, wegen Materialengpässen und dergleichen. Dieses Problem macht mir – mit Blick auf geplante weitere Kita-Baustellen – Sorgen. Denn wir haben einen Geburtenanstieg im Kreis. Deshalb müssen auch weitere Kitas gebaut oder ausgebaut werden.

102 Kitas gibt es aktuell ab dem 1. August im Kreis. Inwieweit hat sich die Zahl der Plätze entwickelt?

Susanne Darpe: Die Zahl der Kitas und Tagesplätze stieg bei der U3 von 2009/10 bis diesen Sommer von 20,5 auf 51,6 Prozent, also konkret von 455 auf 1823 Plätze.