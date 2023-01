Kreis Warendorf will digitaler werden

„Digitale Lösungen steigern die Wettbewerbsfähigkeit und sind attraktive Arbeitgeber“, sagt Landrat Dr. Olaf Gericke. Der gfw-Aufsichtsratsvorsitzende hat zusammen mit Geschäftsführerin Petra Michalczak-Hülsmann die Unternehmen im Kreis zur Teilnahme aufgerufen. Mit dem „Digital.Pilot 23“ werden Unternehmen für digitale Technologien, Geschäftsmodelle, Geschäftsprozesse, Produkte oder Dienstleistungen ausgezeichnet. Auch Wettbewerbsbeiträge zum digitalen Kulturwandel wie „New Work“ oder „Agiles Arbeiten“ sind willkommen und werden prämiert.

Bewerbungen inklusive Fotos und Videos können vom 15. Januar bis 31. März eingereicht werden. Unternehmen, Institutionen, kommunale Firmen, Selbstständige und Freiberufler aus dem Kreis können teilnehmen. Die öffentlichkeitswirksame Prämierung findet im Mai statt. Die Gewinner werden mit dem Zertifikat „Digital.Pilot 23 Kreis Warendorf“ ausgezeichnet und erhalten ein umfangreiches Media-Paket für ihre externe Kommunikation.

So kann man teilnehmen Foto: Alle Informationen zum Wettbewerb „Digital.Pilot 23 Kreis Warendorf" und die Möglichkeit, direkt Beiträge einzureichen, finden Interessierte auf der Homepage: https://digitalpilot-waf.de/.

Sympathieträger und Motor der Kampagne ist „Pepper“. Mit seinen schwarzen Kulleraugen blickt er freundlich und aufmerksam und kann dank individualisierter Programmierung Mimik und Gestik von Menschen in Sekundenschnelle erkennen und passend reagieren. „Damit ist Pepper mehr als ein schlichter Roboter und ein gelungenes Beispiel für zukunftsweisende Digitalisierung und eine passende Werbefigur des Wettbewerbs“, so gfw-Geschäftsführerin Michalczak-Hülsmann.

In acht Kategorien kann man mitmachen

Aufgerufen sind Betriebe im Kreis Warendorf in acht Kategorien:

• Digitale Geschäftsprozesse

• Digitalisierte Maschinen

• Digitale Geschäftsmodelle, Produkte und Dienstleistungen

• Digital unterstützte Nachhaltigkeit

• Projekte von Start-ups

• Digitaler Kulturwandel

• Digitale Kommunikation

• IT-Sicherheit

Mit maximal drei Projekten teilnehmen

In jeder Kategorie sind mehrere Awards möglich, Teilnehmer können sich mit maximal drei Projekten in unterschiedlichen Kategorien bewerben. Im Anschluss an ein qualifiziertes Auswahlverfahren haben die nominierten Unternehmen die Chance, in einem persönlichen Interview zu überzeugen und durch eine unabhängige und fachkundige Jury ausgezeichnet zu werden.

Bei Fragen steht das gfw-Digitalteam bereit: Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH (gfw), Vorhelmer Straße 81, 59269 Beckum, Telefon: 02521 / 85 05 0, E-Mail: digitalpilot@gfw-waf.de.