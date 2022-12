Kreis Warendorf will Mieter der Sparkasse werden

- Kreis Warendorf. Nicht erst seit heute hat das Kreishaus ein begehrliches Auge auf das Sparkassen-Forum in Warendorf geworfen. Denn dort tagt nicht nur regelmäßig der Kreistag, sondern es finden auch andere Veranstaltungen wie Sportlerehrungen oder Konferenzen statt, für die die Sitzungsräume im Kreishaus zu klein sind, wie Kreissprecherin Kerstin Butz auf Anfrage ausführt.

Bislang nur tageweise gemietet

Deshalb kommen die Pläne der Sparkasse Münsterland Ost in der Kreisstadt nicht ungelegen, die sich von ihrer Hauptstelle in der Münsterstraße zurückziehen will, und im selben Atemzug ihren Standort Freckenhorster stärken will. Landrat Dr. Olf Gericke informierte die Mitglieder des Kreisausschusses am vergangenen Freitag über die Absicht des Kreises, einen Vertrag über einen regulären Mietvertrag abzuschließen. „Bislang mieten wird das Forum immer nur tageweise an“, bestätigt Butz. Das bedeute aber auch, dass sich der Kreis nach dem Veranstaltungskalender der Bank richten muss und nicht umgekehrt. „Wir haben kein Vorzugsrecht“, unterstreicht die Kreissprecherin.

„ Wir haben kein Vorzugsrecht. “ Kreissprecherin Kerstin Butz

Als regulärer Mieter hätte der Kreis die Möglichkeit, seinen Terminkalender in eigener Regie zu gestalten. Gericke, der Verwaltungsratsvorsitzender der Sparkasse Münsterland Ost, ist ließ sich von der Politik das Plazet geben, mit der Sparkasse Münsterland Ost in diesem Sinne zu verhandeln. „Wir würden bei einer positiven Lösung auch gern die Akustik verbessern und die Bestuhlung verändern“, kündigt Butz weiter an. Künftig sollten die Kreistagsmitglieder im Halbkreis sitzen.

Akustik soll verbessert werden

Auf den Zeitplan angesprochen, führt Butz aus: „Welche Möglichkeiten es dazu gibt, wird derzeit mit der Sparkasse Münsterland Ost besprochen. Wir sind zuversichtlich, in der ersten Jahreshälfte eine Einigung zu erzielen und die entsprechenden Kreistagsgremien mit Entscheidungsvorlagen zu beteiligen.“