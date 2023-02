Kreishaus-Party mit Außerirdischen

Wer sich bei „Raumschiff Enterprise“ und „Star Wars“ auskannte, war klar im Vorteil: Das Rennen machte „Astronautin Petra“ (Schreier). Sie erkannte Filmmusik und viele Zitate. Als einziges Mitglied des fünfköpfigen Astronauten-Teams durfte sie daher schnell zur Erde zurück. Ihre Kollegen (der Landrat und seine Dezernenten) mutierten aber nicht nur zu gern gesehenen Gästen, sondern gleich zu Freunden bei den Kreisianern. So nannten sich die Außerirdischen, die das Kreishaus an Altweiber erobert hatten.

Jaqueline Röper, Eva Kuhlmann und Jenny Harder empfingen die Astronauten, die von der Erde gestartet waren, auf der eine „Kerntemperatur von 19 Grad“ herrscht - in Anspielung an die gedrosselten Temperaturen in den Kreishaus-Büros.

Kreishaus-Partxy mit Außerirdischen Partystimmung bei den Kreisianern: Sie hatten Astronauten zu Gast. Foto: Beate Kopmann Partystimmung bei den Kreisianern: Sie hatten Astronauten zu Gast. Foto: Beate Kopmann Partystimmung bei den Kreisianern: Sie hatten Astronauten zu Gast. Foto: Beate Kopmann Partystimmung bei den Kreisianern: Sie hatten Astronauten zu Gast. Foto: Beate Kopmann Partystimmung bei den Kreisianern: Sie hatten Astronauten zu Gast. Foto: Beate Kopmann Partystimmung bei den Kreisianern: Sie hatten Astronauten zu Gast. Foto: Beate Kopmann Partystimmung bei den Kreisianern: Sie hatten Astronauten zu Gast. Foto: Beate Kopmann Partystimmung bei den Kreisianern: Sie hatten Astronauten zu Gast. Foto: Beate Kopmann Partystimmung bei den Kreisianern: Sie hatten Astronauten zu Gast. Foto: Beate Kopmann Partystimmung bei den Kreisianern: Sie hatten Astronauten zu Gast. Foto: Beate Kopmann Partystimmung bei den Kreisianern: Sie hatten Astronauten zu Gast. Foto: Beate Kopmann Partystimmung bei den Kreisianern: Sie hatten Astronauten zu Gast. Foto: Beate Kopmann

Aber auf dem neuen Planeten spielte das eh keine Rolle. Hier wurde ordentlich eingeheizt - mit Musik und Tanz. Am frühen Nachmittag kamen auch einige Prinzen ins Kreishaus. Der gerade erkrankte Ahlener Prinz Ossi I. wurde von seiner Tochter Vanessa vertreten. Das Mädchen wurde dafür von Landrat Dr. Olaf Gericke mit einem Orden ausgezeichnet.

Der Landrat freute sich, dass es den Kreisianern geglückt war, den Planeten außerordentlich gut zu füllen. „So viele Leute haben hier noch nie gefeiert“, freute sich Gericke, und ergänzte: „Wir haben unser altes Leben wieder.“