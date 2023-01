Kreisläufer-Challenge geht in dritte Runde

Nach den erfolgreichen Durchläufen der Kreisläufer-Challenge geht das virtuell Kilometersammeln für die Fitness in die dritte Runde. Dieses Mal als bundesweite Initiative: Die „Deutschland-Challenge“ 2023 startet am 1. Februar.

Die Idee ist simpel: Möglichst viele Menschen sollen über einen Zeitraum von 100 Tagen regelmäßig in Bewegung zu Fuß gebracht werden. Dabei sollen insbesondere die „Sportmuffel“ angesprochen und zu mehr Bewegung motiviert werden. Durch Leistungsdifferenzierungen und dadurch, dass die Art der Fortbewegung zu Fuß keine Rolle spielt (walkend, spazierend oder laufend) sollen neben Sporteinsteigern auch Gesundheitssportler oder ambitionierte Laufbegeisterte auf ihre Kosten kommen.

Kilometersammeln für die Fitness

Auch im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung als Bestand eines betrieblichen Gesundheitsmanagements ist die Teilnahme an der „Deutschland-Challenge“ denkbar. „Der Vorteil ist der lange Zeitraum. Wer es schafft, über 100 Tage lange Bewegung an der frischen Luft regelmäßig in den Alltag zu integrieren, dem wird es in der Regel auch gelingen, dieses Verhalten dauerhaft zu übernehmen. Viele andere Aktionen verpuffen in ihrer Wirkung oftmals, weil sie zu kurz angelegt sind“, zeigt sich der Initiator und Warendorfer Laufbegeistere Julian Tatje überzeugt.

Jeder Meter zählt - Hauptsache zu Fuß

Egal ob Joggingrunden durch den Wald, Nordic Walking Tour im Park oder Gassigehen mit dem Hund. Jeder Meter zählt. Hauptsache zu Fuß! Um die verschiedenen Leistungsklassen gleichermaßen zu motivieren, gibt es verschiedene Level, die erreicht werden können (siehe Kasten unten). Dabei ist die Bronze-Stufe bewusst niederschwellig gehalten. Wie die Kilometer aufgeteilt werden, spielt keine Rolle: Ob ein Kilometer täglich zu Fuß oder „nur“ 2-3 längere Einheiten entscheiden die Teilnehmenden selbst. Wer insgesamt sieben Kilometer pro Woche schafft, ist auf Bronze-Kurs. Auch die Distanz, die beispielsweise mit einem Schrittzähler während der Arbeit zurückgelegt wird, zählt.

Kiloemter-Eingabe auf Vertrauensbasis

Die Eingabe der Kilometer wird mittels online-Eingabe erfolgen und basiert auf Vertrauensbasis. Eine Kontrolle (von GPS-Aufzeichnungen o.ä.) erfolgt nicht, die Teilnehmenden verantworten ihre Einträge selbst. In einer „Kilometer-Übersicht“ können die Zwischenstände jederzeit in Echtzeit eingesehen werden. Dadurch soll die Motivation zusätzlich verstärkt werden. Und ein direkter Vergleich mit anderen Laufkollegen oder der Nordic-Walking Gruppe aus dem Ort spornt vielleicht zu ein paar zusätzlichen Kilometern an.

Neben den Einzelwertungen gibt es auch einen Vergleich zwischen den Bundesländern. Bislang sind neben Nordrhein-Westfalen schon viele weitere Bundesländer dabei. Am Ende der Deutschland Challenge Mitte Mai erhalten alle Teilnehmenden ihrer erzielten Ergebnisse eine hochwertige Medaille, eine Erinnerungs-Urkunde zum Download sowie kleinere Aufmerksamkeiten. Preise für „Erstplatzierte“ wird es nicht geben. Auch ein limitiertes Challenge-Shirt kann eine schöne Erinnerung an die 100-Tages-Herausforderung sein.

Die Deutschland-Challenge startet am 1. Februar, die Anmeldung ist bis Mitte Februar geöffnet, so dass sich auch nach dem Start der Challenge angemeldet und die bis dahin gesammelten Kilometer rückwirkend berücksichtigt werden können.

Weitere Infos und die Anmeldung unter www.lauferlebnisse.de , Fragen zur Veranstaltung beantwortet Organisator Julian Tatje gerne per Mail unter lauferlebnisse@web.de

Level / Leistungsstufen:

Bronze: 1,0 km pro Tag (100 km an 100 Tagen)

Silber: 5 km pro Tag (500 km an 100 Tagen)

Gold: 10 km am Tag (1000 km an 100 Tagen)