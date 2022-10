1046 aktive Coronafälle im Kreis

Am Mittwoch (19. Oktober) meldete das Gesundheitsamt des Warendorf 1046 aktive Coronafälle (Vortag: 899). Die Zahl der insgesamt bestätigten Fälle beträgt 121 627 (Vortag: 121 144). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 922,1. In stationärer Behandlung befanden sich 90 Patienten, 82 wurden intensiv behandelt. Die Fallzahlen in den Kommunen:

Ahlen: 199 aktive Fälle, 178 Tote, Inzidenz: 765,7

Beckum: 150/50/917,1

Beelen: 35/2/1357,3

Drensteinf.: 68/7/1087,5

Ennigerl.: 110/28/1355,2

Everswinkel: 18/3/426,5

Oelde: 126/36/1198,0

Ostbevern: 40/6/890,6

Sassenberg: 45/15/914,5

Sendenh.: 52/13/985,8

Telgte: 41/29/796,3

Wadersloh: 29/34/724,8

Warendorf: 133/38/815,1