136 Werke erfreuen durch hohe Qualität

Nach einem virtuellen Rundgang im vergangenen Jahr, kann sich das Publikum nun wieder in Präsenz die Jahresverkaufsausstellung des Kreiskunstvereins Beckum-Warendorf ansehen.

Jahresverkaufsausstellung in Beckum

Die Plastiken von Bernd Bergkemper (Langenberg) aus Diabas versetzen den gesamten Ausstellungsraum im Stadtmuseum Beckum in Schwingungen.

Beckum zum Zweiten.

Wie 2020 gastiert der Kreiskunstverein Beckum-Warendorf zum zweiten Mal nacheinander im Stadtmuseum Beckum, nachdem die Jahresverkaufsausstellung im vergangenen Jahr aufgrund des Lockdowns geschlossen bleiben musste. Immerhin verzeichnete Geschäftsführerin Melanie Becker-Hoffmann rund 1000 Klicks des virtuellen Rundgangs.

Zur Eröffnung am morgigen Sonntag (28. November) erwarten Vorstand und Geschäftsführerin wieder Publikum in Präsenzform. „Wir hatten eine außerordentliche Resonanz bei den Bewerbungen“, freut sich Becker-Hoffmann. Nach der Juryentscheidung schafften es von 186 eingereichten Arbeiten von 52 Künstlerinnen und Künstlern 136 Werke von noch 39 Kunstschaffenden in die Ausstellung.

Gastgeber lobt Qualität der Exponate

Mit 91 Jahren ist Johannes Dröge der älteste Teilnehmer, der es sich nicht nehmen lässt, seine Skulpturen aus Marmor und Schiefer selbst anzuliefern. Mit Cordula Hesselbarth, Heide Lange-Kallerhoff und Petra Wagner schafften drei Künstlerinnen den Sprung aus dem Gaststatus in die Vollmitgliedschaft. Silke Wissen ist in der Ausstellung die einzige Gastkünstlerin.

Für Gastgeber Martin Gesing besticht die Verkaufsausstellung erneut durch die hohe Qualität der Exponate. „Es macht Freude, die Entwicklung bei vielen zu verfolgen“, erklärt der Museumsleiter.

Die Jahresverkaufsausstellung des Kreiskunstvereins läuft bis 9. Januar 2022.