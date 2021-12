14-jähriger Warendorfer mit Omikron infiziert

Weitere Kontaktperson in Ostbevern in Quarantäne

Kreis Warendorf

Der erste Omikron-Fall im Kreis Warendorf ist bestätigt. Eine Kontaktperson in Ostbevern ist außerdem in Quarantäne, weil sie mit einem positiv getesteten Menschen außerhalb des Kreises Warendorf in Verbindung war.