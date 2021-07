14 Neuinfektionen im Kreis Warendorf

47 Menschen gelten am Donnerstag im Kreis Warendorf als akut mit dem Coronavirus infiziert. Der Inzidenzwert steigt wieder an – und zwar auf 12,6.

14 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf am Donnerstag. Da im Vergleich zum Vortag fünf weitere Personen wieder gesund sind, gelten 47 (Vortag: 38) Menschen als akut mit dem Coronavirus infiziert. Die Gesamtzahl der Infektionen seit März des vergangenen Jahres liegt bei 11 793 (Vortag: 11 779). Davon gelten 11 496 (Vortag: 11 491) als wieder gesundet. Unverändert 250 Menschen sind in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt nun laut Robert-Koch-Institut (RKI) und Landeszentrum Gesundheit (LZG.NRW) bei 12,6 (Vortag: 7,6). In den Krankenhäusern im Kreisgebiet von Warendorf werden derzeit keine mit dem Coronavirus infizierten Patienten stationär behandelt. Die Fallzahlen im Kreis Warendorf:

Ahlen: 21 aktive Fälle, 85 Verstorbene, Inzidenz 36,2

Beckum: 3/31/5,4

Beelen: 0/1/0

Drensteinfurt: 1/5/0

Ennigerloh: 3/13/15,1

Everswinkel: 1/1/10,3

Oelde: 12/25/20,5

Ostbevern: 2/4/9,1

Sassenberg: 3/7/14,1

Sendenhorst: 0/11/0

Telgte: 0/21/0

Wadersloh: 0/28/0

Warendorf: 1/18/2,7