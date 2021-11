170 neue Infektionen registriert

170 Corona-Neuinfektionen gab der Kreis Warendorf am Freitag bekannt.

170 neue Infektionen hat der Kreis Warendorf am Freitag gemeldet. Diese stehen 145 Gesundmeldungen gegenüber. Damit steigt die Zahl der aktiven Fälle auf 1314. Seit März des vergangenen Jahres wurden insgesamt 16 285 Infektionen registriert. Als gesundet gelten 14 693 Menschen. Seit Beginn der Pandemie sind 278 Personen im Kreis in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Die Krankenhauszahlen standen am Freitag aus technischen Gründen nicht zur Verfügung. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei bei 284,4 (Vortag: 271,4). Die Fallzahlen im Überblick:

Ahlen: 218 aktive Fälle, 94 Tote, Inzidenz 243,2

Beckum: 177/33/305,7

Beelen: 43/1/294,4

Drensteinfurt: 57/5/199,5

Ennigerloh: 73/16/168,8

Everswinkel: 93/2/676,2

Oelde: 148/26/322,7

Ostbevern: 47/4/206,9

Sassenberg: 76/12/351,7

Sendenhorst: 33/12/210,7

Telgte: 72/21/191,5

Wadersloh: 57/29/286,7

Warendorf: 220/23/357,8