171 Hilfesuchende im Jahr 2021

Seit 2017 übernimmt ein fünfköpfiges Team unter Leitung von Jacqueline Gehrcke in den Räumen am Röteringshof die Betreuung traumatisierter Flüchtlinge. Die leitende Diplom-Psychologin Angelika Dittmann zieht eine positive Bilanz.

Rückblick: Montag, 3. Juni 2019. In der Marienkirche eröffnet der Caritasverband seine Ausstellung „Keys of Hope – Schlüssel der Hoffnung.“ Sie dokumentiert die Flucht von Syrern vor dem Krieg in ihrem Land. Die Bilder gehen unter die Haut. Unter den Eröffnungsgästen sind auch Flüchtlinge, die in Ahlen eine neue Heimat gefunden haben.