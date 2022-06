176 Corona-Fälle mehr als am Vortag

Die Zahl der aktiven Coronavirus-Infektionen ist erneut gestiegen: 176 Fälle mehr als am Vortag meldet das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf am Mittwoch (1. Juni). Es sind 90 Gesundmeldungen zu verzeichnen, diesen stehen aber 266 Neuinfektionen gegenüber. Dadurch steigt die Zahl der aktiven Fälle auf nunmehr 456. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 14 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt. Davon befinden sich drei Patienten auf der Intensivstation, hiervon zwei mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 319,7. Die Fallzahlen:

Ahlen: 90 aktive Fälle, 105 Tote, Inzidenz: 290,7

Beckum: 75/45/335,7

Beelen: 12/2/376,1

Drensteinfurt: 42/6/495,5

Ennigerloh: 23/25/332,4

Everswinkel 17/3/280,9

Oelde: 29/34/233,4

Ostbevern: 28/5/431,8

Sassenberg: 15/15/161,8

Sendenh.: 31/13/436,5

Telgte: 34/28/373,0

Wadersloh: 18/31/406,2

Warendorf: 42/34/260,9