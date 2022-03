18 Ukraine-Flüchtlinge positiv auf Corona getestet

Kreis Warendorf

18 Ukraine-Flüchtlinge, die am Sonntag in Ahlen angekommen sind, wurden am Montagabend positiv auf Corona getestet und mussten daher im Insolierbereich der Notunterkunft bleiben. Die Menschen werden medizinisch versorgt. Der Kreis Warendorf richtet aber einen Appell an die Flüchtlinge.

-hat-