Blaulichtgottesdienst rückt Notfallseelsorge in den Fokus

Unter dem Leitgedanken „Erste Hilfe für die Seele“ organisieren im Kreis Warendorf Ehrenamtliche seit genau 20 Jahren die „Notfallseelsorge“. Per Rufbereitschaft bieten sie zum Beispiel nach schweren Verkehrsunfällen gleich am Unglücksort seelische Unterstützung an. Grund genug, die Organisation beim zweiten kreisweiten Blaulichtgottesdienst am Donnerstagabend im Feuerwehrgerätehaus in Beelen in den Mittelpunkt zu rücken.

