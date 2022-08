23 infizierte Personen im Krankenhaus

Am Montag (15. August) meldet das Gesundheitsamt des Kreises 304 aktive Coronafälle. 358 Menschen sind verstorben – eine 58-jährige Frau aus Ennigerloh ist am Mittwoch im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden 23 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 393,6. Die aktuellen Fallzahlen der Kommunen:

Ahlen: 63 aktive Fälle, 106 Tote, Inzidenz: 482,6

Beckum: 43/46/447,6

Beelen: 12/2/457,9

Drensteinf.: 23/7/469,8

Ennigerloh: 28/26/490,9

Everswinkel: 17/3/353,7

Oelde: 28/34/329,5

Ostbevern: 21/6/395,8

Sassenberg: 7/15/260,3

Sendenh.: 11/13/421,4

Telgte: 22/29/357,8

Wadersloh: 5/32/167,3

Warendorf: 24/38/317,4