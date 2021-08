25 Neuinfektionen gemeldet

Die Inzidenz im Kreis Warendorf ist im Vergleich zum Vortag am Donnerstag erneut angestiegen – auf mittlerweile 35,3. Im Kreisgebiet werden derzeit vier mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt.

25 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf am Donnerstag. Da im Vergleich zum Vortag elf weitere Personen wieder gesund sind, gelten 141 (Vortag: 127) Menschen als akut mit dem Coronavirus infiziert. Die Gesamtzahl der Infektionen seit März des vergangenen Jahres liegt bei 11 940 (Vortag: 11 915). Davon gelten 11 549 (Vortag: 11 538) als wieder gesundet. Unverändert 250 Todesfälle wurden in Verbindung mit Covid-19 gemeldet. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit vier mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt, davon einer intensivmedizinisch. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 35,3 (Vortag: 33,5). Die Zahlen im Überblick:

Ahlen: 50 aktive Coronafälle, 85 Verstorbene, Inzidenz 80,0

Beckum: 11/31/27,2

Beelen: 1/1/0

Drensteinfurt: 3/5/19,3

Ennigerloh: 6/13/25,2

Everswinkel: 10/1/103,3

Oelde: 14/25/23,9

Ostbevern: 0/4/0

Sassenberg: 4/7/14,1

Sendenhorst: 1/11/7,6

Telgte: 8/21/20,1

Wadersloh: 7/28/23,7

Warendorf: 16/18/29,6