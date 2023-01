26-Jähriger durch Hammerschläge auf den Kopf lebensgefährlich verletzt

Durch Hammerschläge auf den Kopf ist ein 26-Jähriger in Ennigerloh im Kreis Warendorf am Mittwoch lebensgefährlich verletzt worden. Der Tatverdächtige flüchtete, konnte aber wenig später festgenommen werden.

Ein 26-Jähriger wurde in Ennigerloh durch Schläge mit einem Hammer auf den Kopf lebensgefährlich verletzt.

Ein 26-Jähriger ist an der Rudolf-Diesel-Straße in Ennigerloh am Mittwochnachmittag (11. Januar) gegen 15 Uhr durch Hammerschläge auf den Kopf lebensgefährlich verletzt worden. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Warendorf und der Polizei Münster hervor.

Bisherigen Ermittlungen zufolge soll ein 34-Jähriger mit einem Hammer auf den Kopf des 26-Jährigen eingeschlagen haben. Der Tatverdächtige soll im Anschluss geflüchtet sein. Er konnte kurze Zeit später aber in einer Wohnung eines Bekannten in Ennigerloh festgenommen werden.

Hintergründe sind unklar

Der 26-Jährige wurde aufgrund seiner lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Er schwebt nicht mehr in Lebensgefahr, heißt es in der Mitteilung. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Der 26-Jährige und der 34-Jährige sollen Arbeitskollegen sein.

Eine Mordkommission der Polizei Münster hat die Ermittlungen übernommen.