26 Neuinfektionen mit Corona

Am Donnerstag meldet das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf wieder eine steigende Zahl an aktiven Coronafällen – und zwar 256 (Vortag: 247).

Mit dem Start in die Grippe-Saison stellt sich bei einem Schnupfen die Frage: Ist ein Corona-Test erforderlich?

26 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf am Donnerstag. Zugleich haben 17 Personen die Infektion überwunden und gelten als gesundet. Die Zahl der aktiven Fälle steigt damit auf 256 (Vortag: 247). Seit Beginn der Pandemie wurde bei 13 383 Menschen im Kreis Warendorf das Coronavirus nachgewiesen (Vortag: 13 357). 12 870 Personen gelten als gesundet (Vortag: 12 853). Unverändert 257 Todesfälle wurden in Verbindung mit Covid-19 im Kreis Warendorf gemeldet. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit fünf mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt, hiervon einer intensivmedizinisch mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei 45,4 (Vortag: 46,5). Die Fallzahlen im Kreis Warendorf im Überblick:

Ahlen: 78 aktive Fälle, 89 Verstorbene, Inzidenz 60,8

Beckum: 48/31/46,4

Beelen: 9/1/98,1

Drensteinfurt: 10/5/32,2

Ennigerloh: 17/14/46,0

Everswinkel: 4/1/20,8

Oelde: 28/25/54,9

Ostbevern: 2/4/18,0

Sassenberg: 18/8/91,5

Sendenhorst: 9/11/30,1

Telgte: 3/21/15,1

Wadersloh: 9/28/31,9

Warendorf: 21/19/35