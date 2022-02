27 Corona-Patienten im Krankenhaus

827 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt am Mittwoch. Da im Vergleich zum Vortag 80 weitere Personen wieder gesund sind, gelten 4161 (Vortag: 3414) Menschen als akut infiziert. Die Gesamtzahl der Infektionen seit Pandemiebeginn liegt bei 30 317. In den Krankenhäusern im Kreis werden 27 Corona- Patienten behandelt. Davon befinden sich drei mit Beatmung auf der Intensivstation. Die Zahl der in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner positiv auf das Coronavirus getesteten Personen liegt bei 1364,0 (Vortag: 1252,3). Die Fallzahlen:

Ahlen: 1393 aktive Fälle, 102 Tote, Inzidenz 2338.7

Beckum: 665/40/1695.0

Beelen: 120/1/1766.1

Drensteinf.: 268/5/1608.8

Ennigerloh: 195/20/956.3

Everswinkel: 90/2/801.0

Oelde: 387/31/1194.5

Ostbevern: 96/4/854.6

Sassenberg: 148/13/928.6

Sendenh.: 198/12/1316.9

Telgte: 116/26/524.2

Wadersloh: 129/31/1059

Warendorf: 356/30/815.1