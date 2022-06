270 mehr Infizierte als am Vortrag

Am Dienstag (14. Juni) meldet das Kreisgesundheitsamt 689 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und 419 Gesundmeldungen. Akut von einer Infektion betroffen sind derzeit 761 Personen, das sind 270 mehr als am Vortag. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 40 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt. Davon befinden sich ein Patient auf der Intensivstation. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei 904,8 (Vortag: 656,4). Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 4,67 (Vortag: 3,64). Die Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:

Ahlen: 103 aktive Fälle, 105 Tote, Inzidenz: 887,2

Beckum: 115/45/857,1

Beelen: 21/2/1013,9

Drensteinfurt: 63/6/965,3

Ennigerloh: 52/25/997,2

Everswinkel: 21/3/530,5

Oelde: 86/34/919,9

Ostbevern: 20/5/710,7

Sassenberg: 29/15/872,3

Sendenh.: 41/13/805,2

Telgte: 71/28/1103,8

Wadersloh: 55/31/1322,1

Warendorf: 84/34/825,9