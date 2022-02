30-jähriger Oelder soll 34 Automaten aufgebrochen haben

Die gemeinsame Polizeiarbeit hat sich ausgezahlt: Beamte der Kreispolizeibehörde Warendorf nahmen zusammen mit Kollegen aus Osnabrück einen 30-jährigen Mann aus Oelde fest, der beschuldigt wird, eine Serie von Automatenaufbrüchen im ländlichen Raum, meist bei Hofläden, begangen zu haben.

Bereits am 10. Februar war es zum Durchsuchungsbeschluss der Wohnung des Tatverdächtigen in Osnabrück gekommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt. Dabei wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Im Rahmen seiner Vernehmung wurden dem 30-Jährigen insgesamt 34 Taten vorgeworfen, von denen er bislang 20 einräumte. Von diesen 20 Taten liegen zehn im Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaft Osnabrück.

Bei den Automatenaufbrüchen hebelte der tatverdächtige Mann aus Oelde bevorzugt Milch- und Warenautomaten auf, um an das Bargeld im Inneren zu gelangen. Mitunter nutzte er die Gelegenheit und entwendete auch die angebotenen Lebensmittel.

Die Aufbruchserie dauerte von September 2021 bis zuletzt und erstreckte sich auf den Raum Osnabrück, Emsland, Grafschaft-Bentheim bis hinauf nach Emden. Weitere Taten wurden in Niedersachsen aus den Bereichen Nienburg und Hameln/Aerzen bekannt. In NRW waren unter anderem der Kreis Steinfurt, Münster, Viersen und die Stadt Hennef bei Bonn betroffen.

Der Polizei gelang es durch umfangreiche Ermittlungen über Bundesländergrenzen hinweg, den 30-jährigen Mann aus Oelde als Tatverdächtigen zu ermitteln.

Der Oelder ist aufgrund eines Diebstahldeliktes bereits vorbestraft, die Ermittlungen zu den aktuellen Taten dauern weiter an.