303 Menschen sind akut infiziert

159 Neuinfektionen und 639 Gesundmeldungen – das ist die Corona-Bilanz des Kreisgesundheitsamtes am Montag (23. Mai). 346 Todesfälle haben sich bisher in Zusammenhang mit Covid-19 ereignet: Akut sind derzeit 303 Menschen von einer Coronainfektion betroffen. Das sind 480 weniger als noch am Freitag. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden 24 Corona-Patienten behandelt. Davon befinden sich sechs Patienten auf der Intensivstation, hiervon drei mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 454,9 (Freitag: 472,6). Die Fallzahlen in den jeweiligen Städten und Gemeinden:

Ahlen: 54 aktive Fälle, 105 Tote, Inzidenz: 482,6

Beckum: 36/45/494

Beelen: 3/2/261,7

Drensteinfurt: 29/6/508,4

Ennigerloh: 16/25/516,5

Everswinkel 23/3/488,9

Oelde: 31/34/422,2

Ostbevern: 11/5/332,9

Sassenberg: 12/15/344,7

Sendenh.: 21/13/760

Telgte: 26/28/423,4

Wadersloh: 12/31/422,1

Warendorf: 29/34/368,5