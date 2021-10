32 aktive Coronafälle mehr im Kreis

Insbesondere ältere Menschen in Seniorenheimen erhalten in nächster Zeit eine dritte „Booster-Impfung“.

Die Zahl der aktiven Coronafälle ist im Kreis Warendorf erneut gestiegen. Das Kreisgesundheitsamt meldet am Mittwoch, dass 32 Personen mehr als am Vortag akut von einer Infektion betroffen (gesamt: 448) sind. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 17 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt, davon fünf intensivmedizinisch, hiervon vier mit Beatmung. Die Inzidenz für den Kreis liegt bei 107,4 (Vortag: 98,8). Die Fallzahlen in den Kommunen:

Ahlen: 67 aktive Fälle, 89 Verstorbene, Inzidenz 83,6

Beckum: 68/32/122,8

Beelen: 34/1/474,2

Drensteinfurt: 16/5/70,8

Ennigerloh: 24/15/66,5

Everswinkel: 6/1/52,0

Oelde: 41/25/89,2

Ostbevern: 36/4/179,9

Sassenberg: 40/9/197,0

Sendenhorst: 14/11/67,7

Telgte: 14/21/45,4

Wadersloh: 12/29/47,8

Warendorf: 76/19/139,9