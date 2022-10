330 Neuinfizierte im Kreis

Das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf 1091 meldete am Freitag aktive Coronafälle

Am Freitag (27. Oktober) meldete das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf 1091 aktive Coronafälle (Dienstag: 856). Die Zahl der insgesamt bestätigten Fälle beträgt 124 525 (Vortag: 124 195). Die Zahl der Neuinfizierten gibt der Kreis mit 330 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 733 (Vortag: 757). Die Zahl der gesundeten Personen beträgt 123 058 (Vortag: 122 963. Bislang sind nach Angaben des Kreisgesundheitsamts 376 Personen in Zusammenhang mit Corona verstorben. Die Fallzahlen der jeweiligen Kommunen:

Ahlen: 195 aktive Fälle, 109 Tote, Inzidenz: 704,9

Beckum: 139/51/693,3

Beelen: 22/2/817,7

Drensteinf.: 62/7/823,7

Ennigerl.: 89/31/828,5

Everswinkel: 21/3/426,5

Oelde: 106/36/758,6

Ostbevern: 47/6/791,7

Sassenberg: 31/15/555,8

Sendenh.: 81/14/933,1

Telgte: 115/30/987,9

Wadersloh: 23/34/326,5

Warendorf: 160/38/753,2