367 aktive Corona-Infektionen

Die Infektionszahlen sinken, und auf in den Krankenhäusern bleibt die Lage stabil.

22 Neuinfektionen und 28 Gesundete wurden am Freitag dem Kreisgesundheitsamt gemeldet. Damit sinkt die Zahl der akut mit dem Coronavirus infizierten Personen um sechs auf 367 (Vortag: 373). Seit Beginn der Pandemie wurden 253 Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 gemeldet. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden elf infizierte Patienten behandelt, vier davon intensivmedizinisch, drei mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 69,2 (Vortag 77,1). Die aktuellen Fallzahlen:

Ahlen: 94 aktive Fälle, 87 Verstorbene, Inzidenz 74,1

Beckum: 41/31/81,9

Beelen: 15/1/81,8

Drensteinfurt: 7/5/12,9

Ennigerloh: 26/13/ 56,3

Everswinkel: 5/1/31,2

Oelde: 47/25/113,3

Ostbevern: 2/4/9,0

Sassenberg: 6/8/28,1

Sendenhorst: 14/11/90,3

Telgte: 10/21/30,2

Wadersloh: 18/28/63,7

Warendorf: 82/18/99,5.